Lazio calcio a 8, semifinale scudetto allo Sport City

La Lazio calcio a 8 ha appena condiviso un post tramite la propria pagina Instagram. Giovedì 8 Luglio, alle 21:00 ci sarà la semifinale scudetto contro il Casalotti allo Sport City, in Via Álvaro del Portillo, 282 a Roma. La partita verrà disputata a porte aperte per il pubblico, rispettando le normative anti-Covid vigenti.

