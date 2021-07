Le prime volte di Maurizio Sarri: i numeri del tecnico nelle sue prime stagioni

Il 18 Luglio, data in cui la Lazio partirà alla volta di Auronzo di Cadore, inizierà a tutti gli effetti l’era Sarri. Sarà soprattutto attraverso il ritiro estivo che il neo tecnico biancoceleste farà delle valutazioni sulla rosa attuale, cercando di capire chi è adatto o meno a questo nuovo corso. Ma l’effetto Sarri è sempre iniziato nel primo anno, o c’è stato bisogno talvolta di qualche stagione in più? Proprio nell’ottica della prima stagione del tecnico toscano sulla panchina della Lazio, cerchiamo di capire qual è stato il suo impatto immediato nel corso delle sue ultime esperienze.

Nell’estate del 2012 Sarri approda sulla panchina dell’Empoli in Serie B: dopo un pessimo inizio, che vede i toscani all’ultimo posto dopo nove giornate, la squadra inizia ad assimilare i principi del tecnico. Grazie a una splendida rimonta, riuscirà ad arrivare alla finale Play-off, persa contro il Livorno. Sarà nella stagione successiva che l’Empoli otterrà la promozione in Serie A, targata proprio Maurizio Sarri, che riesce anche a salvarla nell’anno successivo, ottenendo un ottimo 15° posto in classifica.

I risultati in Toscana non passano inosservati, e a Giugno del 2015, per Sarri si aprono le porte di Napoli e del vecchio Stadio San Paolo: De Laurentiis gli affida la panchina dopo l’addio di Rafa Benitez, e il canovaccio della stagione ricorda in parte il percorso di Empoli. Nelle prime cinque partite, ottiene tre pareggi, una vittoria e una sconfitta: un inizio titubante, che inizia a far sorgere i primi dubbi, allontanati successivamente a suon di gioco e risultati. Secondo posto ottenuto in classifica, con il Napoli che torna in Champions League, e con la soddisfazione di aver contribuito con il suo progetto alle 36 reti finali di Gonzalo Higuaìn. Nei due anni successivi porta il Napoli prima al terzo posto, e poi al secondo: non basta una lotta serrata con la Juventus per vincere lo Scudetto.

Nelle due esperienze successive, Sarri sposa prima il progetto Chelsea nella stagione 2018-2019, e poi quello della Juventus nell’anno successivo: a Londra conquista un terzo posto in Premier League, e l’Europa League in finale contro l’Arsenal. A Torino arriva il suo primo Scudetto in Serie A, con la sensazione che si sia andati avanti più per inerzia che per convinzione e progetto tecnico.

Con il suo arrivo in biancoceleste, la Lazio cambierà pelle rispetto agli ultimi anni, cercando di avviare un nuovo ciclo in cui ci sia una nuova maniera di fare calcio. Nelle dichiarazioni rilasciate ad Alfredo Pedullà, Sarri ha detto: “L’obiettivo è mettere la squadra al primo posto, tornare a divertirsi e quando un allenatore si diverte lo trasmette ai giocatori e poi questo si trasferisce anche al pubblico“. Per fare questo, come dimostrato dalle esperienze di Empoli e Napoli, servirà tempo, e la Lazio ha tutte le carte in regola per essere il giusto contesto in cui permettere a Sarri di divertirsi, e perché no, divertire.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: