Leggo | Luka Romero venerdì a Roma poi andrà ad Auronzo. Luiz Felipe pronto per la nuova stagione

In attesa che vengano definite le operazioni Felipe Anderson e Hysaj, la Lazio intanto ha chiuso un colpo in prospettiva: si tratta del classe 2004 Luka Romero, trequartista del Real Mallorca, che ha esordito nella Liga nel 2020 a 15 anni e 219 giorni, diventando il calciatore più giovane di sempre a scendere in campo per la prima volta nel massimo campionato spagnolo. Contratto di cinque anni venerdì è atteso a Roma per le visite mediche di rito poi andrà in ritiro ad Auronzo con i suoi nuovi compagni. In attesa del raduno intanto Luiz Felipe ieri è andato alla clinica Paideia per dei controlli medici alla caviglia operata. Il recupero procede alla grande e il brasiliano è pronto per iniziare al meglio la nuova stagione. Fronte portiere piace Gollini, scaricato dall’Atalanta, ma i 20 milioni chiesti dagli orobici sono un bell’ostacolo alla possibile trattativa. Leggo\Enrico Sarzanini

