Mister Sarri in esclusiva a Sportitalia: “Le prime parole da laziale vorrei farle in sede di presentazione con la Lazio”. Poi su Lazzari…

Maurizio Sarri ha rotto il silenzio. Dopo l’annuncio ufficiale condiviso via social come nuovo allenatore della Lazio, il tecnico toscano non era finora mai uscito allo scoperto. Questa sera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, ospite di Alfredo Pedullà. Il noto esperto di mercato, ha seguito molto da vicino la trattativa che ha portato Sarri nella Capitale ed ora in attesa della presentazione ufficiale, ha raccolto in esclusiva le sue prime parole da comandante della Lazio.

Questo l’intervento di Sarri:

“In questo tempo in cui non ho allenato sono stato con la mia famiglia, ho letto e ho visto molte partite. Poi ho seguito ciò che amo di più, il ciclismo. Vengo da una famiglia di ciclisti, mio padre è stato un ciclista professionista. Ho visto molto calcio, ma non moltissimo: è stato un anno particolare pieno di problemi e di stadi vuoti. Una situazione che non mi invogliava tornare ad allenare velocemente. Un anno dopo lo scudetto vinto con la Juventus, mi sento di dire che sia stata una vittoria passata un pò in secondo piano. Probabilmente dopo anni di dominio e di successi, si danno troppo le cose per scontato che nel calcio non esistono. Non mi è pesato rimanere fermo, la situazione dovuta al Covid non mi invogliava a tornare in panchina.”

“A tutte le squadre che mi hanno cercato durate la stagione, tra cui il Napoli, ho detto che non me la sentivo di subentrare in corsa, ma preferivo un’esperienza che iniziasse bene dalla preparazione di luglio. Sinceramente mi trovo molto di più nel fare l’allenatore e non a parlare degli interessi delle Società. È chiaro che Ronaldo è una multinazionale, è un giocatore che ha pesato e pesa moltissimo per la Juventus. Io comunque preferisco parlare delle squadre e non dei singoli giocatori.”

“Jorginho diventa un papabile per il pallone d’oro in caso di vittoria dell’Europeo. È un giocatore raffinato, non molto compreso. È così intelligente che fa sembrare le giocate facili, ma la sua visione di gioco è incredibile. Me lo sono ritrovato al Chelsea grazie ai mediatori che lo hanno strappato dalla corte del Manchester City.”

“Dybala è fenomenale, mi ha detto che avrebbe piacere a tornare a lavorare con me. Per lui è stato un anno difficile, ma ormai è arrivato il momento per la Juventus che o ci punta o lo cede.”

“Tra gli allenatori italiani mi piace molto De Zerbi, ha fatto bene ad andare allo Shaktar. È una squadra in grado di dargli la visibilità che merita”

“Sarri contro Mourinho sarà uno scontro solo giornalistico. Nessuno dei due scenderà in campo, contano le squadre. Sarà importate tornare a fare un buon lavoro e divertirsi affinché la squadra giochi bene. La mia idea è che tutti dobbiamo divertirci. Quando si diverte l’allenatore poi lo fanno anche i giocatori, e successivamente anche i tifosi.”

“Penso che Insigne sia il giocatore italiano più forte. L’altra sera in Nazionale ha fatto un gol che se l’avesse segnato qualcun altro lo avrebbero trasmesso su tutti i giornali. Se avessi bisogno di equilibrio mi riprenderei Lorenzo, altrimenti Callejon.”

“Non ho mai parlato direttamente con la Roma, ma secondo i miei agenti siamo stati molto vicini”

“Attualmente nella rosa della Lazio non ci sono esterni alti, motivo per cui qualcosa va cambiato. Io ho giocato con moduli diversi, ma non posso giocare sicuramente con la difesa a tre. Lazzari ha la gamba per adattarsi ad ogni ruolo, ma comunque le mie prime parole da laziale le pronuncerò durante la conferenza di presentazione”

“Durante tutte le mie esperienze da allenatore, posso dire di esser cambiato senza accorgermene. È impensabile che io sia lo stesso allenatore di Empoli, ma questo penso sia naturale. Io quando alleno ho delle esigenze: ho bisogno che la Società mi lasci allenare sul campo a 360º. Ho bisogno di divertirmi e fare bene, se ciò non accede mi intristisco e mi innervosisco.”

“Quello che ho fatto in passato non è garanzia di successi futuri. Ciò che voglio è che la mia squadra sia pronta a lavorare duramente durante la settimana per divertirsi la domenica. È questa la chiave del successo per vincere le partite. Al momento ho bisogno di un’esperienza gratificante dal punto di vista professionale.”

“La Lazio gioca da anni con la difesa a 3, ma la grade distinzione non è tanto quella con la mia difesa a 4. La differenza sostanziale sta nella richiesta e nei mie principi della fase difensiva. Solitamente faccio richieste semplici ma non molto usuali. Possono essere difficili da assimilare anche da giocatori molto esperti, tant’è che ho riscontrato molta più facilità nell’allenare difensori giovani. L’unica eccezione è stata Raul Albiol, che in tre allenamenti aveva già assimilato le mie idee.”

“Ho fatto un errore clamoroso di valutazione a lasciare il Chelsea. Avevo voglia di tornare ad allenare in Italia, ma col senno del poi sarei dovuto rimanere in Inghilterra. L’anno dopo il mio addio sono stati acquistati giocatori giovani che mi piacciono moltissimo e adatti al mio gioco”

“Ho un debole per i giocatori tecnici. Uno di questi è Pedro, un ragazzo che ho allenato e che ha vinto tutto decidendo partite chiave. Alla Roma non ha avuto la possibilità di giocare partite decisive e all’altezza”

“Non ho visto molte partite dell’Europeo, ma l’Italia è palesemente la squadra che gioca il miglior calcio. Mancini è stato bravo ad individuare giocatori tecnici ed adatti a giocare quel tipo di calcio.”

“Spalletti al Napoli? Gli faccio un in bocca al lupo, al Napoli non è facile sopratutto per De Laurentiis”

“Lotito è un Presidente diverso da De Laurentiis, ma comunque i momenti prima dell’inizio della stagione sono sempre belli. Sono i momenti di difficoltà quelli fondamentali, io spero di avere le sensazioni giuste.”

“Beoni non mi seguirà alla Lazio, abbiamo dovuto ridimensionare un pò il numero dei collaboratori ma penso resterà a casa per poco viste le sue qualità”

