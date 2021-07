PAIDEIA | Lazio, al via la nuova stagione: domani e giovedì in programma le visite dei calciatori biancocelesti

L’attesa sta per finire, la nuova stagione della Lazio sta per iniziare. La prima, dopo cinque anni, con un nuovo allenatore. Per domani pomeriggio, mercoledì 7, e giovedì 8 luglio, sono in programma le visite mediche d’idoneità per i calciatori biancocelesti. Tutto pronto poi per la partenza, destinazione Auronzo di Cadore, per il ritiro sotto gli ordini di mister Maurizio Sarri.

