Parolo: “Ora vorrei arrivare a 50 gol in Serie A. Restare? Con Sarri si aprirà un nuovo ciclo”

Marco Parolo, intervenuto ai microfoni di Radiosei nella trasmissione “Sei Volte Buongiorno“, ha parlato dei suoi anni alla Lazio: dalla scalata in classifica della scorsa stagione, ai trofei messi in bacheca, passando per i suoi attuali obiettivi personali e l’arrivo del nuovo tecnico. Queste le dichiarazioni del centrocampista: “Alla Lazio anni straordinari, sono contento perché alla fine sono riuscito a vincere qualche trofeo dopo le prime finali perse. Ho ancora voglia di allenarmi, quando non gioco ancora mi arrabbio quindi è giusto proseguire, sono a quota 44 gol in serie A, voglio arrivare a 50. Restare qui? Con un altro tecnico, più giovane, forse sarebbe stato possibile, Sarri ha un suo modo di lavorare, va col pilota automatico. Gli deve essere dato il tempo di aprire un mini ciclo. Lo scudetto del 2020? Prima del Covid eravamo liberi di testa, giocavamo senza essere consapevoli della nostra forza, poi lo stop per la pandemia ci ha obbligato a guardarci in faccia e abbiamo avvertito tutta la pressione“.

