Signori sta con Immobile: “Ha fatto molto bene, ha ragione Mancini”

Anche Beppe Signori, dopo le parole di Mancini in difesa del suo attaccante Ciro Immobile, ha speso qualche parola in difesa dell’attaccante biancoceleste che dopo la partita con il Belgio è stato, nuovamente, al centro di moltissime critiche. Queste le parole di Beppegol ai microfoni di Dribbling, su Rai 2: “Ha fatto molto bene, gioca per la squadra. Da un attaccante ci si aspetta che faccia sempre gol. Ha ragione Mancini, solitamente quelli che fanno male nella fase eliminatoria, sono poi decisivi per vincere le altre partite”.

