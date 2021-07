SOCIAL| Carolina Morace sarà ospite dei The Jackal per la semifinale di Euro 2020 – FOTO

Questa sera il tecnico della Lazio Women Carolina Morace sarà ospite dei The Jackal su Rai Play per seguire la semifinale di Euro 2020 tra Italia-Spagna. “Questa sera alle ore 21.00 su raiplay_official con i The Jackal per seguire la semifinale europea contro la Spagna!

Partita difficile, con le due squadre intente a non concedere niente all’avversaria! Seguite con noi la semifinale, tra un azione e l’altra c’è sempre una risata di mezzo!” sono le parole della Morace in merito all’appuntamento di questa sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: