SOCIAL | Morte Raffaella Carrà, il saluto di Giuseppe Signori: “Ciao Raffaella” | FOTO

Nel pomeriggio di ieri è arrivata la brutta notizia che ha sconvolto tutta Italia e non solo: si è spenta, all’età di 78 anni, Raffaella Carrà, storico volto della televisione italiana. Tante sono state le testimonianze ed i messaggi di cordoglio per la famiglia della showgirl, ma anche cantante, attrice e conduttrice televisiva. Tra i tanti messaggi è arrivato anche quello di Beppe Signori, ex attaccante della Lazio, a cui era “legato” da un particolare: i tifosi biancocelesti hanno dedicato un coro a “Beppe-Gol” sulle note di Rumore, storica canzone proprio di Raffaella Carrà. Signori, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto saluta la Carrà: il post, con un’immagine che riprende il momento in cui l’ex attaccante biancoceleste fu ospite di un programma della showgirl italiana, è accompagnato dalla didascalia: “Ciao Raffaella”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Signori (@beppesignoriofficial)

