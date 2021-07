Stefano Sorrentino sul numero uno della Lazio: “Con Sarri per me sarà Reina il titolare”

Ai microfoni di Radio Radio, è intervenuto l’ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino, che ha parlato del nuovo corso di Sarri e delle gerarchie nella porta biancoceleste. Ecco le sue parole: “La Lazio può essere fastidiosa quest’anno con Sarri, se i giocatori assimilano subito il suo gioco. Portieri? In generale credo che il ruolo sia particolare e ci sono gerarchie da rispettare. Alla Lazio non è chiaro chi sia il titolare, così come a Napoli, e questo è un peccato, perché rischi di bruciare uno dei due. Con Sarri per me sarà Reina il titolare“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: