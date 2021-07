Assemblea Serie A, confermata la data della presentazione del calendario: ecco quando ci sarà

Nell’assemblea di lega odierna sono state trattate alcune tematiche importanti tra cui i pacchetti non esclusivi per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana per il territorio italiano e la data della presentazione del calendario della prossima Serie A. Per quanto riguarda quest’ultima, è stato confermato il 14 Luglio come data di presentazione del calendario della Serie A TIM 2021-2022.

