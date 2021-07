Calciomercato, dalla Turchia: il Trabzonspor interessato a Lukaku

Il ritiro di Auronzo di Cadore per convincere la Lazio e Maurizio Sarri. Questo l’immediato futuro di Jordan Lukaku, l’esterno mancino che dopo la prima ottima stagione in biancoceleste è stato falcidiato dagli infortunio con la società biancoceleste che ha cercato la via del prestito per cercare di rilanciarlo, obiettivo raggiunto nell’ultima stagione con l’Anversa dove il belga ha ritrovato continuità e buone prestazioni. Sarri valuterà la sua posizione nel corso delle prossime settimane, mentre il portale turco Sporx.co, riferisce come il Trabzonspor sia sulle tracce dell’esterno sinistro con i primi contatti che sarebbero stati già avviati con la Lazio che attende però novità da Sarri prima di decidere. Qualora il feedback del tecnico toscano fosse negativo, il club turco sarebbe pronto ad avanzare l’offerta.

