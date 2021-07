CdS | È rebus Peruzzi. Staff di Sarri: anche Grigioni

Si lavora alla nuova stagione ed in casa Lazio c’è un rebus da risolvere: come riporta il Corriere dello Sport, manca all’appello il consueto incontro Peruzzi-Lotito. Il team manager è sotto contratto fino al 2023, ma di solito in questo periodo c’è l’appuntamento con il presidente per tirare le somme della vecchia annata ed organizzare la nuova. Oggi vedremo se sarà presente a Formello. Mentre certamente ci sarà il preparatore dei portieri Adalberto Grigioni che lavorerà con Massimo Nenci (portato da Sarri). È rimasto anche Fonte ed il vice allenatore sarà Martusciello. I preparatori atletici saranno Davide Ranzato e Davide Losi, mentre Gianni Picchioni e Marco Ianni i collaboratori tecnici.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: