CdS | Lazio, nuova era. Ma Sarri non ha le ali

Al via il raduno biancoceleste: oggi infatti inizieranno le visite ed i test per i giocatori della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri verrà presentato venerdì e sabato invece scatterà il ritiro: 21 saranno i giocatori coinvolti, assenti gli Azzurri. In attesa degli innesti che porterà il mercato, per il momento al tecnico mancano le ali d’attacco per il suo 4-3-3. In attesa di Felipe Anderson, ad Auronzo di Cadore ci saranno il baby Raul Moro e Adekanye. Muriqi e Caicedo i due centravanti.

