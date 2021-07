CdS | Sarri aspetta Felipe Anderson per la sua Lazio

La stagione della Lazio sta per cominciare: oggi parte il raduno a Formello e sabato la squadra inizierà il consueto ritiro pre-campionato ad Auronzo di Cadore. Come riporta il Corriere dello Sport, la società capitolina ha già impostato le operazioni di mercato utili a rinforzare la rosa. Sempre più insistente la voce su Correa che potrebbe lasciare la capitale: per sbloccare gli acquisti, serve una cessione importante. Intanto Sarri aspetta Felipe Anderson: vertice in programma tra il ds Tare e il manager del brasiliano. La speranza è di averlo il prima possibile a disposizione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: