CONFERENZA INZAGHI: “Alla Lazio si era chiuso un ciclo. L’Inter mi ha voluto a tutti i costi e ho deciso di cambiare”

L’ex biancoceleste e nuovo tecnico dell‘Inter, Simone Inzaghi, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al club nerazzurro:

“Da parte mia c’è un grandissimo entusiasmo in questa nuova avventura, ho grandissime motivazioni so che davanti a me si prospetta un lavoro importante ma è una bellissima sfida, mi hanno convinto Zhang, Marotta e Ausilio, io e il mio staff siamo consapevoli che avremmo un gruppo e una societá forte e dei tifosi che da ogni parte d’Italia sono tantissimi e calorosi e so che ci staranni vicini per tutta la stagione.

Questo cambiamento dalla Lazio è stato spinto da nuove motivazioni, ho trovato persone qui all’Inter che in pochi giorni mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi e ho accettato questa nuova sfida stimolante, so che ci saranno difficoltà, lo scudetto da difendere, altre squadre forti, ma siamo l’Inter e faremo di tutto per riconfermarci.

In questo momento in pochi si sono mossi sul mercato è un momento delciato non solo per l’Inter ma per tutte le squadre. Mi avevano prospettato la partenza di Hakimi ma la societá mi ha rassicurato che la squadra sarà competitiva come l’anno scorso. Vogliamo fare un percorso in Champions League sicuramente migliore, riconfermare l’Inter a grandi livelli è un obiettivo che mi auguro.

Romelu Lukaku l’ho sentito diverse volte, adesso chiaramente era deluso per l’eliminazione del Belgio. È un giocatore importantissimo, una garanzia, ma così come sono una garanzia i suoi compagni verso Romelu, lo hanno assecondato nel migliore dei modi in questi anni. Eriksen? Ci ho parlato prima dell’Europeo, dopo l’incidente non ne ho avuto occasione. È un giocatore su cui contavo, mi dispiace tantissimo, avrà bisogno dei suoi tempi, nel frattempo la società è stata tempestiva nel cogliere l’opportunità di Calhanoglu. Christian adesso deve stare tranquillo e riposarsi e io come allenatore lo aspetterò a braccia aperte. Il mio compito sarà quello di dare continuita a questa squadra, mantenerla altamente competitiva e cercare di centrare gli obiettivi di cui ho parlato prima.

Come immagino il mio ritorno da avversario all’Olimpico? Penso che nella Lettera d’addio alla Lazio io abbia detto tutto. Sono stati 22 anni emozionanti, importanti, ho ringraziato tutti, dal presidente ai tifosi. Ho avuto la fortuna di vincere da giocatore, da allenatore delle giovanili e della Prima squadra. Ma era venuto il momento di cambiare, la motivazione e la spinta dell’Inter è stata tanta e quindi eccomi qui.

De Vrij? L’ho allenato alla Lazio. Ho giocato con Kolarov e Handanovic, ho parlato con tutti, con gli altri giocatori li ho comunque incontrati da avversari, in ogni caso cercheró di avere un ottimo rapporto con tutti.

In questi anni ci sono state delle richieste per andare ad allenare altri club ma secondo me non era ancora il momento di cambiare, giù a Roma si stava lavorando nel migliore di modi. È normale che dopo 251 partite con la stessa squadra, con tanti uomini che sono cresciuti con me era arrivato il momento di cambiare e quando si è presentata l’occasione ho accettato di cambiare.

Pressione? Devo dire la verità la Lazio è stata una bella palestra, le pressioni sono quotidiane. Ma per uno che fa questo lavoro è normale, mi piacciono le sfide altrimenti non sarei qui. È una grandissima sfida per me e lo staff e so che avró l’appoggio della società”.

E sull’incontro col presidente Lotito per il rinnovo – “Penso che nella vita vanno fatte delle scelte, Lotito lo ringrazieró sempre per l’occasione che mi ha dato, è un ottimo presidente con grandissime idee. Secondo me si era chiuso un ciclo, c’era stato del tempo per mandarlo avanti, sono stato a cena con lui e con il direttore come succede in tutte le famiglie. Mi sono preso del tempo per fare delle scelte. E poi la mattina ho deciso di cambiare e con grande correttezza la prima persona che ho avvertito è stato proprio il presidente Lotito”.

