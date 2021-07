Euro2020, Italia in finale: esultano Immobile ed Acerbi, ricordando Raffaella Carrà – FOTO&VIDEO

Termina 5-3 in favore degli Azzurri dopo i rigori (tempo regolamentare 1-1), la sfida tra Italia e Spagna. La squadra del ct Mancini stacca così il pass per la finale della competizione e resta in attesa di sapere chi sarà la sfidante (stasera alle ore 21.00 il fischio d’inizio dell’altra semifinale Inghilterra-Danimarca). L’intera rosa, attraverso i social, ha festeggiato dedicando la vittoria anche a Spinazzola, che ha terminato anzitempo l’Europeo a causa di un infortunio. Nello specifico i biancocelesti Ciro Immobile e Francesco Acerbi, attraverso foto e video, hanno inoltre omaggiato Raffaella Carrà. Il difensore laziale infatti, nel video postato sul suo account personale Instagram, ha aggiunto la seguente frase: “Ma che musica maestro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: