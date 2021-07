Il Tempo | Sarri conferma Lazzari. Felipe Anderson firma

Inizia l’era Sarri. Nel giorno del raduno, il nuovo allenatore della Lazio entrerà nel centro sportivo come nuovo leader tecnico. C’era già stato la sera del colloquio fiume con Lotito, la sera in cui si convinse a prendere in mano l’eredità di Inzaghi. Le prime parole le ha affidate ai microfoni di Sportitalia. Solo qualche battuta sulla Lazio, principalmente sul modulo e sul ruolo di Lazzari. <<<Se può fare il terzino? Uno con la gamba che ha lui può fare qual siasi cosa», ha spiegato Sarri. Tra l’allenatore toscano e l’esterno c’è stata una chiacchierata telefonica. L’ex Juve e Chelsea ha assicurato al ragazzo di poterlo plasmare, facendolo diventare uno dei migliori terzini della A. Cancellata l’ipotesi Inter a questo punto. Inzaghi lo avrebbe voluto in organico al posto di Hakimi (ieri ufficiale con il Psg). Pochi dubbi anche su quello che do vrebbe essere il modulo. <<Se si può fare il 4-3-3? Cambiando qualche giocatore – ha specificato – Nella rosa attuale non ci sono esterni alti, qualcosa biso gna cambiare. L’unica cosa che non posso fare è la difesa a 3. L’idea di fondo sarebbe il 4-3-3, poi vediamo che dice il mercato»>. Oltre a Felipe Anderson (previste oggi le firme) quindi servirà almeno un altro esterno d’attacco, ma dipenderà tutto dalla permanenza o meno di Correa (Brandt è il primo nome sulla lista). Riaprono i cancelli di Formello, quindi. I calciatori tornano all’interno del centro sportivo per l’inizio della nuova stagione. Qualche sgambata prima della partenza per Auronzo, ma soprattutto la conoscenza del nuovo allenatore. Tutti intorno a Sarri. Dirà le sue prime parole come nuovo tecnico della Lazio, si presenterà ai suoi ragazzi e inizierà a familiarizzare con gli impianti. Appena due giorni di tempo, visto che la partenza per il Veneto è programmata per sabato 10 luglio. Nel pomeriggio un primo blocco di calciatori si dirigerà in Paideia per svolgere le visite di idoneità sportiva: arriveranno a scaglioni per evitare l’intasamento della struttura, specie in un momento così delicato dal punto di vista sanitario. Tutto in due giorni, domani la seconda metà del gruppo terminerà gli esami di rito, staff compreso. È tutto pronto per accogliere il Comandante. Il Tempo/Daniele Rocca

