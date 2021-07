Leggo | Inizia ufficialmente oggi la nuova era Sarri, dopo cinque anni di Simone Inzaghi

Inizia ufficialmente oggi la nuova era Sarri. Dopo cinque anni di Simone Inzaghi la Lazio è pronta a voltare pagina e lo farà con uno dei tecnici più stimati d’Europa. Primo tassello le visite mediche di idoneità alla clinica Paideia di staff tecnico e giocatori, il 10 la partenza alla volta di Auronzo dove la squadra svolgerà la prima parte del ritiro fino al 28 luglio. Il diesse Tare intanto lavora per accontentare il nuovo allenatore che l’altra sera a Sportitalia è stato molto chiaro: «L’idea è quella di giocare con il 4-3-3 ma alla Lazio ma in rosa non ci sono esterni alti e qualcosa bisognerà cambiare». Scelto Felipe Anderson come esterno destro d’attacco (oggi la firma), sulla sinistra si segue da tempo la pista che porta a Julian Brandt del Borussia Dortmund. Il giocatore è in ritiro ma vorrebbe una nuova avventura ed il suo club è pronto a darlo anche in prestito, ma con obbligo di riscatto. Leggo\Enrico Sarzanini

