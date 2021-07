L’ex Lazio Colonnese: “Sarri è un maestro di calcio, possono fare un grande campionato. Lazzari lo vedrei bene terzino come Cuadrado”

L’ex giocatore della Lazio Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di TWMRadio per parlare di diversi temi tra cui anche l’attuale momento dei biancocelesti. Queste le sue parole: “Lazio con Sarri? Per me devono cambiare qualcosa in mezzo al campo, gli servono altri centrocampisti così come di altri esterni, sia difensivi che offensivi, visto che questi ultimi non li ha. Io però confido molto in Sarri, uno dei migliori in circolazione, un maestro di calcio. Se gli comprano i giocatori che chiede, possono fare un grande campionato. Lazzari? Se guardo Cuadrado penso che possa fare il quarto di difesa. Penso e presumo questo, per me può riuscirci, l’ha fatto pure nell’Italia. Cuadrado è diventato uno dei terzini migliori in giro, per me Sarri può migliorare pure Lazzari”.

