Michetti, candidato Sindaco di Roma: “Favorevole alla realizzazione di impianti sportivi. Il Flaminio va valorizzato, sarei il primo ad auspicare una collaborazione con la Lazio”

Le parole del presidente Lotito di qualche giorno fa sullo stadio Flaminio risuonano ancora nella mente e nei cuori dei tifosi laziali che sognano, dopo molti anni, uno stadio solo a tinte biancoceleste. Nelle ultime ore, sul tema degli impianti sportivi per la Capitale, è tornato anche il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti: “Io sono favorevole alla realizzazione degli impianti per lo sport, per la Lazio e per la Roma, purché siano coincidenti con l’interesse pubblico. Ad esempio, abbiamo il Flaminio che è un gioiello incredibile che va valorizzato. Se la Lazio fosse intenzionata a farlo sarei il primo ad auspicarmi questa collaborazione”.

