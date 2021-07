Questione Flaminio, il candidato sindaco di Roma Calenda: “Sarebbe naturale farci lo stadio della Lazio, ma si tratta di un bene vincolato ed è un gran problema”

Flaminio sì, Flaminio no. La questione di un’ eventuale seconda giovinezza dell’impianto romano è uno dei temi caldi dell’ultimo periodo in casa Lazio, ma non solo, con i vari candidati a sindaco di Roma che stanno esprimendo il loro parere sul punto. Dopo il pensiero ottimistico di Enrico Michetti, qualche minuto fa via social, in risposta a Damiano Er Faina, è intervenuto anche Carlo Calenda molto dubbioso su un possibile nuovo utilizzo: “Il Flaminio è un grande problema, sarebbe naturale fare lì lo stadio della Lazio, il problema è che si tratta di un bene vincolato, ossia è difficile metterlo a norma, coprirlo o fare qualsiasi altro intervento. Per me è una follia, ma è il dato di fatto. È anche quasi impossibile costruirgli intorno una specie di nido che lo rialzi e che quindi aggiunga posti. Non c’è spazio per il pre filtraggio dei tifosi per una normativa di sicurezza, è in una zona densamente abitata e sotto ha una necropoli etrusca che impedisce il fatto di avere più parcheggi. Qualsiasi intervento che andasse a toccare la necropoli bloccherebbe i lavori. Dobbiamo trovare un altro posto dove farlo”.

