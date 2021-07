Settore Giovanile, l’organigramma tecnico per la nuova stagione

Pochi giorni e si torna ancora una volta in campo per preparare al meglio una stagione che vedrà protagonista, come spesso accade negli ultimi anni, il settore giovanile biancoceleste. Nel frattempo, in attesa di dare nuovamente il via agli allenamenti, la Lazio attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto l’organigramma per la prossima stagione. L’Under 18 sarà affidata ancora a Tommaso Rocchi così come l’ Under 15 a Simone Gonini. L’Under 17 sarà guidata da Massimiliano D’Urso con Marco Alboni che si occuperà invece dell’ Under 16. Promozione in Under 14 per Paolo Ruggieri, l’Under 13 sarà invece guidata da Matteo Grassi.

