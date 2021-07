SOCIAL – Iniziati i test al centro Isokinetic, ecco i primi ad arrivare | FOTO

E’ il giorno zero. Da oggi riunione a Formello, visite mediche in Paideia e all’Isokinetic prima di partire alla volta di Auronzo di Cadore. Questa mattina alcuni giocatori si sono presentati all’Isokinetic per effettuare i primi test. Presenti Luiz Felipe, Lazzari, Muriqi e Adekanye.

