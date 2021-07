SOCIAL – La festa a Piazza del Popolo al gol di Jorginho e il commento di Immobile – VIDEO

L’Italia vola in finale dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna. Grazie al gol di Jorginho e alle parate di Donnarumma l’Italia si aggiudica la finale e adesso attenderà il risultato di questa sera per capire chi tra Inghilterra e Danimarca dovrà affrontare. Intanto si festeggia sui social e per le strade, con l’account ufficiale della Nazionale che pubblica il video del gol di Jorginho e la festa in piazza del popolo. A commentare anche Ciro Immobile, un po’ sottotono ieri sera ma davvero funzionale al gioco azzurro, il bomber biancoceleste ha così commentato: “Che spettacolo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: