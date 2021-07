SOCIAL | Reina fa i complimenti all’Italia: “In bocca al lupo per la finale!” – FOTO

Il portiere della Lazio Pepe Reina ha vissuto con particolare emozione la semifinale degli Europei di ieri sera, Italia-Spagna. Il numero 25 biancoceleste infatti ha militato per anni nella nazionale spagnola, conquistando tre titoli ma allo stesso tempo è anche affezionato all’Italia, la sua seconda casa grazie alla lunga esperienza nel campionato di Serie A. Ieri sera, al termine del match che ha visto trionfare gli Azzurri, ha così commentato su twitter la sfida terminata ai rigori:

“Oggi più che mai sono orgoglioso della mia Nazionale! Abbiamo perso a testa alta e senza niente da rimproverarci! Complimenti all’Italia e in bocca al lupo per la finale!”

Más español y orgulloso de nuestra @SeFutbol que nunca!! Hemos caído con la cabeza bien alta y no hay nada que reprochar…🇪🇸👏🏻

Complimenti @Vivo_Azzurro ed in bocca al lupo in finale!!

#ITASPA #EURO2020

— Pepe Reina (@PReina25) July 6, 2021