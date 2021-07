TMW| Calciomercato Lazio, doppio colpo in prospettiva: presi i gemelli Edoardo e Umberto Seghetta, classe 2004

Doppio acquisto in prospettiva per la Lazio che nella giornata di oggi ha chiuso per i gemelli Edoardo e Umberto Seghetta, classe 2004, dall’Accademia Calcio Terni. Per entrambi la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Inizialmente i due giocatori si aggregheranno all’Under 18.