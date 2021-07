Babacar, paura per l’ex Serie A: colpito da uno spasmo cardiaco prima dell’allenamento

Ha causato molta apprensione e paura l’episodio che ha colpito Babacar in Turchia. L’ex giocatore di Serie A, che ha militato in squadre come il Lecce, la Fiorentina e il Sassuolo, si torva ora tra le file dell’Aytemiz Alanyaspor ed è stato colpito quest’oggi da un malore improvviso durante i primi giorni di ritiro. L’attaccante, ha accusato uno spasmo cardiaco prima della seduta di allenamento ed è stato immediatamente trasferito presso una clinica privata di Alanya. A seguito degli esami a cui è stato sottoposto, è stato riscontrato un problema al cuore. Nelle prossime ore, verranno effettuati nuovi accertamenti per monitorare le sue condizioni.

Sportmediaset.it

