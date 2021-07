CdS | Lazio, da Lukaku a Durmisi: in 21 senza un posto

Sono ore di lavoro intenso a Formello tra movimenti di mercato in entrata ma anche, e soprattutto, in uscita. Al momento, infatti, tra esuberi, calciatori rientrati dai prestiti e ex ragazzi della Primavera la Lazio ha un organico large di 45 elementi, troppi per le indicazioni fornite da Sarri che ha chiesto un organico ridotto per lavorare al meglio. Per Auronzo di Cadore partiranno solamente in 21, in attesa dell’arrivo dei nuovi acquisti, mentre tutti gli altri continueranno ad allenarsi a parte con la Lazio obbligata secondo l’accordo collettivo FIGC-Lega Serie A- AIC a mettere a disposizione strutture idonee alla preparazione. La liste degli esclusi è molto lunga, si va dal giovane Armini a Djavan Anderson, Kyine e Lombardi fino all’ex Cremonese Palombi con solamente in tre, Adamonis, Jony e Andrè Anderson ancora in fase di valutazione per Maurizio Sarri. Lo riporta Il Corriere dello Sport

