CdS | Lazio-Felipe Anderson tutto pronto. Arriva Hysaj

Il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio è orai una questione solo di tempo. Nella giornata di ieri il Kia Joorachain, manger del brasiliano, ha incontrato Lotito e Tare a Formello con cui ha parlato del ritorno del suo assistito in biancoceleste dopo che il West Ham aveva dato l’ok alla cessione. Per quanto riguarda la questione ingaggio, Felipe Anderson che in Inghilterra guadagnava circa 4 milioni, a Roma percepirà 2,5 milioni per quattro anni con la Lazio che sfrutterà il Decreto Crescita per avere dei risparmi sullo stipendio lordo. L’esterno offensivo, pronto a tornare a Formello, attende solo il via libera che comunque ci sarà solo tra qualche giorno (il tutto dovrebbe definirsi domenica) per poi svolgere le visite mediche e partire subito con destinazione Auronzo di Cadore dove ad aspettarlo c’è Sarri. Dopo Anderson, inoltre, l’allenatore toscano attende un altro esterno che potrebbe essere Brandt del Borussia Dortmund. I tedeschi, freschi della cessione da 85 milioni di Sancho, avrebbero aperto alla cessione in prestito con la Lazio che chiudere il tutto con il diritto o l’obbligo di riscatto. In ogni caso, per mettere a segno i primi colpi in entrata servirà una cessione con Correa indiziato numero uno a lasciare la Capitale. Sull’argentino potrebbe esserci il PSG pronto ad offrire 20 milioni oltre a Sarabia, ma anche Tottenham e forse Arsenal con Lotito che spera di ricavare almeno 30 milioni di euro. In entrata, inoltre, si lavora anche sul fronte del centrocampo dove oltre a Luka Romero, il prescelto è Basic del Bordeaux per il quale la Lazio ha offerto 6,5 milioni attendendo il passaggio di proprietà della società, al momento in difficoltà economica. Altro nome caldo è quello di Kamara del Marsiglia che ha una valutazione molto alta ma con il contratto in scadenza nel 2022, motivo per cui il costo dell’operazione potrebbe scendere di molto. Infine, nella serata di ieri ci sarebbe stata anche l’accelerazione per Hysaj atteso a Roma tra oggi e domani per firmare il contratto e partire alla volta di Auronzo di Cadore. Lo riporta Il Corriere dello Sport

