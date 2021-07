CdS | Lazio, ritiro a capienza ridotta: partite e allenamenti con il 25% di pubblico

Sabato mattina la partenza per Auronzo di Cadore, il pomeriggio in programma il primo allenamento alle 17.30. La nuova Lazio targata Sarri sta finalmente per prendere forma con il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo che durerà ben 18 giorni e sarà accompagnato da quattro amichevoli, le prime due contro formazioni dilettantistiche (17 e 20) e due con squadre di Serie C, Triestina il 23 e Padova il 27. Inoltre, nella giornata di ieri il vicesindaco di Auronzo di Cadore, Zandegiacomo Seidelucio, ha preso parte ad una riunione in prefettura nel corso della quale è stato deciso che l’ingresso agli allenamenti sarà libero, ma limitato al 25% della capienza dell’impianto con gli accessi controllati, mentre per quanto riguarda le partite, il cui limite di posti sarà invariato, servirà il biglietto con assegnazione del posto. Infine, dopo i 18 giorni in Veneto, i capitolini si sposteranno a Marienfeld, in Germania, fino al 7 luglio confermando così la tradizione degli ultimi anni. Lo riporta Il Corriere dello Sport

