CdS | Sarri è al comando della Lazio. Ieri il suo arrivo a Formello

Maurizio Sarri prende possesso della Lazio. Nella giornata di ieri il nuovo allenatore biancoceleste è arrivato a Formello dove ha salutato i giocatori presenti e incontrato Lotito e tare per un vertice di mercato. Intanto, dopo il primo giorno di visite mediche andate in scena ieri, oggi proseguono tra Isokinetic e Paideia con 21 giocatori in programma e tre in bilico, Adamonis, Jony e Andrè Anderson. L’assenza ieri imprevista di Luis Alberto ai controlli medici di rito, che potrebbe essere multato dalla Lazio, mette in leggero allarme i capitolini che in vista di Auronzo potranno al momento contare su 20 calciatori, escludendo quindi gli uomini mercato e i nazionali (Acerbi, Immobile e Correa). In difesa, al momento, ci saranno solo Luiz Felipe, Radu e Vavro, a centrocampo Milinkovic, Leiva, Escalante, e Akpa Akpro, mentre in avanti le uniche ali saranno Adekanye e Raul Moro. Sabato scatterà il ritiro di Auronzo con il primo allenamento già in programma il pomeriggio alle 17.30. La nuova Lazio prende forma tra la presentazione di Sarri che potrebbe esserci domani a Formello e una Lazio bloccata sul mercato a causa degli indici economici in passivo che potrebbero sciogliersi con l’addio di Correa. Lo riporta Il Corriere dello Sport

