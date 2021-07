Euro 2020, Sandro Mazzola su Ciro Immobile: “Non deve pensare alla finale”

La finale di Euro 2020 si avvicina: Italia e Inghilterra si affronteranno a Wembley domenica sera alle 21.00. In un’intervista esclusiva concessa a soccermagazine.it, Sandro Mazzola ha parlato del percorso azzurro, soffermandosi tra le altre cose sul momento di Ciro Immobile. Ecco le sue parole:

Immobile sembra essersi un po’ smarrito nelle ultime partite. Da bomber a bomber, lei che ha preso parte all’Europeo del 68′, l’unico vinto dall’Italia, che consiglio darebbe a Immobile in vista della finale?

“Non ci deve pensare. Non deve pensarci assolutamente. In questi casi, quando vai a letto non riesci a dormire: pensi, pensi e ripensi alla partita, al dribbling, al tiro, e questo ti frega. Secondo me deve solo pensare: “Sono forte, ce la faccio. Sono forte, ce la faccio”.

