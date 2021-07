Euro2020, designato l’arbitro della finale Italia-Inghilterra

L’atto finale si avvicina a grandi passi. Domenica sera a Wembley l’Italia sfiderà l’Inghilterra per tornare sul tetto d’ Europa dopo ben 53 anni. Nel ritiro di Coverciano la tensione alle stelle mentre è stato reso noto che a dirigere la gara sarà l’olandese Kuipers coadiuvato dagli assistenti Van Roekel e Zeinstra e dal quarto uomo Del Cerro Grande. In postazione VAR toccherà al tedesco Dankert, insieme a Van Boekel, Gittelmann e Fritz come assistenti. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

