Felipe Anderson-Lazio, ci siamo: i dettagli dell’operazione con il West Ham

La Lazio è vicinissima alla chiusura del primo colpo per l’attacco, un reparto che deve subire delle variazioni per permettere al nuovo mister Sarri di esprimere al meglio il suo modulo: il 433. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com la Lazio non esborserà nulla, ma abbonerà al West Ham l’ultima rata, equivalente a 3 milioni di euro, per il costo del cartellino del brasiliano nel 2018. Inoltre al club inglese andrà il 50% della futura rivendita. Lazio-Felipe Anderson, ora ci siamo davvero.

