FIGC, presentato il nuovo protocollo: tamponi e test rapidi non più obbligatori per vaccinati e guariti

È stato varato il nuovo protocollo della FIGC, valido per la prossima stagione 2021/2022. Argomenti principali del regolamento, il ritorno in presenza per gli spettatori per tutto il calcio professionistico machine, Serie A Femminile e campionati Primavera 1 e 2.

Riguardo ai requisiti igienico-sanitari, la prossima stagione verrà effettuato uno screening iniziale per tracciare tutti gli atleti e la classe arbitrale, divisi in due gruppi. In un giorno specifico, uno gruppo di tutte le Società oltre alla regolare la santificazione degli ambienti di lavoro, verrà sottoposto a: anamnesi totale per ogni individuo, per individuare vaccinati e guariti dal virus. Servirà poi una visita clinica, con tampone molecolare e test rapido per individuare eventuali affetti, e test semiologico per infezioni asintomatiche. Stesso procedimento a cui verrà sottoposto anche il secondo gruppo. Dalla ripresa degli allenamenti all’inizio delle competizioni ufficiali, i tamponi saranno obbligatori solo per gli individui suscettibili e dovranno essere effettuati ogni 7 giorni. vaccinati e gasarti, si sottoposto al test antigienico in gruppo una volta al mese. Tale Protocollo sanitario, sarà modificabile secondo l’andamento dei dati epidemiologici.

In merito al ritorno del pubblico allo stadio, il limiti attuale per la capienza sarà ancora di 100o persone o un massimo del 25% dell’impianto. Per accogliere più tifosi, sarà necessario affidarsi ai metodi di tracciamento delineati dal Governo (non ancora per gli stadi) come l’utilizzo del green Pass e l’esito negativo del tampone. Rimangono ovviamente vigenti il resto delle linee guida utili alla prevenzione del virus: igenizzazione delle mani, controllo della temperatura corporea all’ingresso, distanziamento sociale. Tutte le Società dovranno disporre all’interno dei proprio impianti, l’apposita cartellonista informativa riguardanti le norme da seguire, oltre ai vari dispenser per l’igenizzazione.

Lo riporta TuttoMercatoWeb.com

