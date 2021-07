GdS | Italia, ascolti alle stelle. E la Raggi vuole aprire l’Olimpico

Italia da impazzire. Dopo la vittoria con la Spagna ai rigori, i tifosi italiani ci credono e sognano il lieto fine a Wembley, contro l’Inghilterra che nella serata di ieri ha battuto la Danimarca. L’entusiasmo è alle stelle e lo dimostrano i dati Auditel delle partite e l’affollamento nelle piazze con i maxi schermo. Proprio per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, la sindaca di Roma Virginia Raggi, nella giornata di ieri, ha lanciato la sua suggestiva proposta.

Progetto Olimpico – “Sono in contatto con il prefetto perchè stiamo valutando se aprire lo Stadio Olimpico per vedere la finale dell’Europeo”, dichiara la Raggi. Non è un progetto semplice ma si sta comunque valutando con moderato ottimismo la fattibilità, da Roma Capitale alla Prefettura, dall’Uefa a Sport e Salute, proprietaria dell’Olimpico. Ci sono da risolvere le questioni legate al ticketing (gratuito, ma i biglietti vanno comunque prenotati e i posti definiti per rispettare il distanziamento) e ancora non è chiaro quanti tifosi potranno entrare: i maxi schermi vanno montati in stile concerto e la capienza si ridurrebbe di circa la metà, i posti disponibili da 16mila diverrebbero 8-9mila. Oggi ci sarà un incontro in Prefettura da cui dovrebbe arrivare la risposta definitiva. Confermate invece le due Fan zone di Piazza del Popolo (con 2500 posti) e di via dei Fori imperiali (con altri mille), pronte a vivere un’altra notte da sogno.

