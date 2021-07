GdS | Vieri difende Immobile: “Lo stanno massacrando, ma lui e Belotti devono solo lottare e aiutare la squadra”

Christian “Bobo” Vieri si schiera dalla parte di Immobile, a un passo dalla finale di Euro2020. Nel corso di una lunga intervista dedicata agli azzurri e rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante biancoceleste, oltre a ricordare come sia stato il primo ad esultare con Mancini dopo il gol di tacco in Parma-Lazio, ha anche voluto difendere Immobile dagli attacchi dei suoi detrattori. Vieri è chiaro, chi gioca nelle grandi nazionali deve sempre andare a segno secondo i tifosi e per questo stanno massacrando Ciro che però, afferma l’ex interista, insieme a Belotti deve preoccuparsi solamente di lottare e aiutare la squadra perchè se si gioca in nazionale lo si fa per il proprio paese e non per i gol. Parole chiare che potrebbe essere per Immobile linfa vitale verso lo sprint finale.

