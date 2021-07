CALCIOMERCATO- Hysaj arrivato in Paideia: iniziano i test fisici per il terzino -FOTO&VIDEO

Elseid Hysaj si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Tutto pronto per le visite mediche che sta sostenendo in quest momento dopo aver raggiunto la Clinica Paideia alle ore 14:00. Successivamente ai test fisici, il terzino svincolato dal Napoli firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio. Maurizio Sarri è pronto a riabbracciare il suo primo rinforzo in difesa.

Queste le immagini e il video dell’arrivo d Hysaj presso la Clinica Paideia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

