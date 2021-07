Il Messaggero | Lazio, Peruzzi minaccia di nuovo l’addio

Angelo Peruzzi si sente escluso dal nuovo progetto Lazio e, dopo il caso di novembre legato alle frasi su Luis Alberto poi rientrato, riflette nuovamente sull’addio. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il rapporto tra la dirigenza laziale e il direttore tecnico vivrebbe un nuovo momento di gelo con l’ex portiere laziale che al momento non vorrebbe neanche un nuovo confronto. Al centro della crisi, stando sempre al quotidiano romano, ci sarebbe il fatto per cui l’ex portiere biancoceleste non si è più sentito al centro del progetto con la società che non gli avrebbe presentato Sarri né chiesto opinioni sul ritiro. Sono giorni delicati in casa biancoceleste nei quali si attendono decisioni importanti.

