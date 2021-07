Il Messaggero | Lotito e Sarri già alle prese col caso Luis Alberto

La stagione è appena iniziata con le visite mediche di rito e Luis Alberto è già un caso. Lo spagnolo, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, si sarebbe dovuto presentare nel tardo pomeriggio di ieri in Paideia per i test di rito che invece ha disertato con la Lazio che comunque minimizza la situazione parlando di permesso concesso al calciatore. Nelle prossime ore si attende, dunque, l’arrivo dello spagnolo che secondo il quotidiano romano qualche ora prima avrebbe anche pensato di chiedere ulteriori sette giorni di ferie per recuperare il riposo non goduto lo scorso anno causa Covid. La Lazio, ancor prima di iniziare, sembra così obbligata a gestire nuovamente i momenti imprevisti del Mago con la società biancoceleste che si augura che lo spagnolo non abbia altre intenzioni per il futuro. Ieri alle 18.30 Lotito ha accolto Sarri a Formello affrontando anche il discorso dello spagnolo, una pedina intoccabile per il tecnico toscano che però vuole uomini dediti alla sua idea di gioco. Il Comandante gli ha promesso un ruolo da mezzala o trequartista scongiurando il pericolo cabina di regia, posizione che lo terrebbe lontano dalla porta e dai 3 milioni di stipendio da ottenere a gol e assist. La Lazio, dunque, aspetta Luis Alberto che a breve dovrebbe dare il via alla sua nuova stagione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: