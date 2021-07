Italia-Inghilterra, Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale di Euro2020

L’Italia di Roberto Mancini si appresta a preparare la sfida contro l’Inghilterra, valida per la finale di Euro2020. Un traguardo prestigioso quello raggiunto dagli azzurri, che tenteranno un’ultima impresa per coronare il sogno europeo. Difronte, gli inglesi di Southgate, squadra quadrata e ricca di talento, che vuole a tutti i costi trionfare nuovamente in Europa dopo gli anni di astinenza. Ad assistere all’evento più atteso a livello calcistico, ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che raggiungerà Londra per seguire la Nazionale. È quanto si apprende dalle fonti del Quirinale.

