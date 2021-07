Le novità Dazn per la prossima stagione: DAZN SQUAD, CONTENUTI, “THE SQUARE”. Alessandro Matri nuovo commentatore

Milano, 8 luglio 2021 – DAZN, la principale piattaforma sportiva mondiale, scende in campo con tutte le novità di cui gli appassionati di calcio potranno godere a partire dalla prossima stagione di Serie A 2021-22.

DAZN SQUAD

Squadra arricchita e rinnovata per rispondere al meglio alla prossima stagione di Serie A che sarà tutta su DAZN con 10 match a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Tra i nuovi volti Massimo Ambrosini, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo e il campione del mondo Andrea Barzagli. Confermati inoltre gli altri membri della DAZN Squad, la squadra collaudata di telecronisti, giornalisti e commentatori, di cui fanno parte anche Pierluigi Pardo, Diletta Leotta Francesco Guidolin, Federico Balzaretti, Stefano Borghi, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Simone Tiribocchi, Stefan Schwoch, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Alessandro Budel, Marco Russo, Tommaso Turci, Davide Bernardi, Gabriele Giustiniani, Edoardo Testoni, Alessandro Iori, Dario Mastroianni e Federica Zille.

Debuttano su DAZN, questa volta alla conduzione, Marco Cattaneo e Giorgia Rossi, che vantano anni di esperienza televisiva e portano tutta la loro passione e vitalità nella squadra DAZN.

THE SQUARE

Novità in arrivo anche per quanto riguarda lo spazio in cui prenderanno vita i contenuti DAZN, da quelli live a quelli non-live. Si chiamerà “The Square”, un nome che identifica prima di tutto un nuovo concetto ed è sinonimo di spazio multifunzionale e dinamico. Nella struttura e nell’allestimento ricorderà il design urbano e sarà aperto a contaminazioni diverse, dalla musica alla street art. Nella Square verrà raccontato il calcio nel fine settimana e saranno realizzati approfondimenti e contenuti on demand. Ci saranno postazioni di interazioni e analisi che richiameranno sempre l’obiettivo principale di DAZN: portare il tifoso al centro dell’azione.

Altro asset fondamentale della nuova stagione continueranno ad essere i DAZN Original, contenuti on demand prodotti sia a livello locale che internazionale, con protagoniste le icone dello sport mondiale e tanti atleti che hanno saputo far emozionare gli appassionati di tutto il mondo.



L’OFFERTA DAZN: CALCIO E MULTISPORT

A partire dalla prossima stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e la Serie BKT. A queste si aggiungono tutta l’Europa League e il meglio della Conference League, LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Infine, dal 2021 al 2025, su DAZN anche la UEFA Women’s Champions League.

Completa l’offerta un ampio catalogo multisport con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette.

A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

Il tutto al prezzo unico di 29,99 euro al mese ma con una promozione speciale per tutti.

Gli attuali clienti di DAZN avranno i mesi di luglio e agosto gratis e dal prossimo settembre pagheranno 19,99 euro al mese per i successivi 12 mesi.

I nuovi clienti che si abboneranno entro il 28 luglio, pagheranno 19,99 euro al mese per 14 mesi.

Come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.

