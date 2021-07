Nazionale, Toni difende Immobile: “È un grande centravanti, magari sarà lui a sbloccare la finale”

L’Italia di Roberto Mancini si appresta a preparare la sfida contro l’Inghilterra valida per la finale di Euro2020. Un traguardo molto importante quello raggiunto dagli azzurri, frutto del lavoro del mister e dell’intero gruppo squadra. Le prestazioni e i gol dei vari giocatori, ha permesso alla nazionale di svolgere un percorso fantastico, atto di gioie ma anche di sofferenza. Non mancano però le critiche, mosse sopratutto nei confronti del bomber della Lazio Ciro Immobile. Le sue ultime apparizioni non sono infatti state considerate all’altezza delle sua qualità, nonostante le due reti messe a segno in questo Europeo. A difendere l’attaccante biancoceleste, ci pensa Luca Toni, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Verità. Oltre a parlare dell’ottimo cammino dell’Italia, l’ex centroavanti ha infatti risposto alla critiche contro la Scarpa d’Oro, prendendo le sue difese.

Queste le sue parole:

“Attenzione a criticare Ciro Immobile: è un grande centravanti, gode della fiducia dell’ambiente, magari sarà proprio lui a sbloccare la situazione in finale”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: