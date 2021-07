PAIDEIA | Al via la seconda giornata di visite mediche. Arriva Escalante…dopo di lui Zoff- FOTO&VIDEO

Ore 17.50 – Mentre la Paideia si popola di calciatori della Lazio, ecco spuntare una vecchia conoscenza dell’ambiente biancoceleste. Si tratta di Dino Zoff, ex presidente e allenatore biancoceleste, che ha fatto il suo ingresso in clinica accolto dai presenti con stupore.

Ore 17.40 – Uno dopo l’altro arrivano in clinica i vari calciatori dell’organico biancoceleste. In questi minuti è arrivato anche Gonzalo Escalante che si è anche intrattenuto qualche minuto con i tifosi.

Ore 17.25 – Prosegue l’arrivo in Paideia dei ragazzi di Maurizio Sarri. È la volta di Patric che proverà a convincere il nuovo allenatore nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Conclusa la prima tornata di visite mediche andate in scena ieri, la clinica Paideia torna a popolarsi per un altro pomeriggio nel corso del quale sono attesi altri calciatori biancocelesti. Il primo ad arrivare qualche ora fa è stato il nuovo arrivato Hysaj, mentre qualche volta è stata la volta di Fares deciso a rilanciarsi con la prima stagione in biancoceleste che ha lasciato pochi sorrisi.

