Presentazione Sarri, su DAZN la diretta della conferenza: da definire data e orario

Mancano ormai solamente le presentazioni ufficiali, per dare il via alla nuova avventura di Maurizio Sarri sulla anchina della Lazio. Negli ultimi giorni, sono stati presentati i vari allenatori messi sotto contratto della diverse Società di Serie A. La conferenza del nuovo tecnico biancoceleste, non è stata ancora ufficializzata, rendendo ancora ignota la data e l’orario della presentazione. Tuttavia, DAZN riserverà la possibilità ai propri clienti, di seguire la diretta della conferenza di Maurizio Sarri e fa sapere che presto ci saranno aggiornamenti a riguardo.

Questo il tweet di risposta ad un tifoso, da parte di DAZN:

Ciao, sì vi terremo aggiornati su data e orario precisi! — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 8, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: