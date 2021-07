Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma del centrosinistra: “Recuperare il Flaminio un’opportunità per la Lazio e per la città”

Si avvicinano le elezioni per il sindaco di Roma, e anche il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, ha aperto con positività alla questione Flaminio, spiegando come sarebbe una grande opportunità sia per la Lazio che per l’intera città. Ha pubblicato diverse storie Instagram, dove ha spiegato: “Il centrosinistra è stato il primo a proporre alla Lazio l’ipotesi del Flaminio ai tempi di Veltroni, quindi non vedo motivi per cui non si possa provare a ripercorrere questa strada. Stiamo parlando di una struttura storica, e di un bene di proprietà del comune, che da anni è in stato di abbandono e di degrado. Recuperarlo e riqualificarlo sarebbe una grande opportunità non solo per la Lazio e i suoi tifosi, ma per tutta la città. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, parlarne con la società seriamente, con competenza, esaminare tutti i problemi e gli ostacoli: io penso che possano essere superati“.

