Settore giovanile, due colpi per l’Under 15: in arrivo Fazio e Francioli

Chiusi i primi due colpi per l’Under 18 con l’inserimento in rosa dei gemelli Seghetta, il direttore del settore giovanile della Lazio Mauro Bianchessi piazza altri colpi, questa volta per l’Under15. Come reso noto dal sito ufficiale biancoceleste, infatti, sono in arrivo a Formello Francesco Fazio, centrocampista di qualità prelevato dal Città di Ciampino e Diego Francioli, difensore proveniente dell’Accademia Calcio Terni.

