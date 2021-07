SOCIAL | Felipe Anderson attende la Lazio e si allena con il West Ham – FOTO

Le ore di Felipe Anderson con la maglia del West Ham sembrano oramai contate con il brasiliano che nei prossimi giorni arriverà a Roma dove svolgerà le visite mediche prima di partire alla volta di Auronzo di Cadore per iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza alla Lazio. In attesa di limare gli ultimi dettagli, comunque, l’esterno brasiliano si prepara alla nuova stagione allenandosi con gli Hammers, come riportato dalle foto apparse sui profili social del club londinese.

