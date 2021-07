SOCIAL | La Lazio annuncia la conferenza stampa di Sarri…spunta il like di Felipe Anderson – FOTO

Il grande giorno della presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio sta per arrivare. Domani, infatti, alle 12 il tecnico toscano verrà presentato al Centro Sportivo di Formello in una conferenza stampa attesissima dai tifosi, ma non solo. Infatti, sotto al post social dell’annuncio da parte della società, oltre ai likes dei vari calciatori biancocelesti, è spuntato anche quello di Felipe Anderson, ormai a un passo dalla Lazio che nel corso della prossima settimana potrebbe arrivare ad Auronzo di Cadore.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: